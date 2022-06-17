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Парламентът се събира извънредно заради вота на недоверие срещу правителството
Народното събрание ще заседава извънредно на 21 юни 2022 г., вторник, заради вота на недоверие срещу правителството на Кирил Петков, съобщиха от пресцентъра на парламента.
Извънредното заседание е свикано от изпълняващия длъжността председател на Народното събрание Мирослав Иванов и е насрочено за 11:00 часа.
В дневния ред е проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Кирил Петков. Вносители на проекторешението са Десислава Атанасова и група народни представители.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/parlamentyt-se-sybira-izvynredno-zaradi-vota-na-nedoverie-sreshtu-pravitelstvoto-2314509
Снимка: pixabay.com