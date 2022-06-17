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Парламентът се събира извънредно заради вота на недоверие срещу правителството

17 юни 2022 15:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 48
Народното събрание

Народното събрание ще заседава извънредно на 21 юни 2022 г., вторник, заради вота на недоверие срещу правителството на Кирил Петков, съобщиха от пресцентъра на парламента.

Извънредното заседание е свикано от изпълняващия длъжността председател на Народното събрание Мирослав Иванов и е насрочено за 11:00 часа.

В дневния ред е проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Кирил Петков. Вносители на проекторешението са Десислава Атанасова и група народни представители.

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