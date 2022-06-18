Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов е болен от коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 27

Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов съобщи във фейсбук снощи, че е диагностициран с COVID-19. Той изразява съжаление, че това ще му попречи да бъде до премиера Кирил Петков и останалите министри през следващите дни.

"Гордея се, че съм част от правителство, начело на което стои Кирил Петков", пише Сандов.

Сандов добавя, че изразените от министър-председателя тези са потвърдили увереността му в него.