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Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов е болен от коронавирус

18 юни 2022 09:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 27
Борислав Сандов

Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов съобщи във фейсбук снощи, че е диагностициран с COVID-19. Той изразява съжаление, че това ще му попречи да бъде до премиера Кирил Петков и останалите министри през следващите дни.

"Гордея се, че съм част от правителство, начело на което стои Кирил Петков", пише Сандов.

Сандов добавя, че изразените от министър-председателя тези са потвърдили увереността му в него.

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