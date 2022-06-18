Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Български военни кораби активно наблюдават черноморското пространство: контраадмирал Кирил Михайлов

18 юни 2022 10:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 28
Контраадмирал Кирил Михайлов

Заради войната в Украйна продължава активното наблюдение на черноморското пространство. „Категорично гарантираме свободата на морското корабоплаване и безопасността на българските териториални води в коридорите за търговски кораби“, каза командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов на церемония по полагане на кила на многофункционален военен кораб, който се строи в корабостроителница „Делфин“ край Варна. Контраадмирал Михайлов посочи, че скоро ще приключат преговорите за придобиване на две употребявани подводници и миночистачи, а системата за брегова охрана ще бъде изцяло обновена.

Междувременно Обединеното кралство ще доставя на Украйна повече оръжия и ще й помогне да изнася милиони тонове зърно, блокирано от войната в Черно море.

Източник: БНР
Снимка: Румен Сарандев

« предишна


 