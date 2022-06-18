Български военни кораби активно наблюдават черноморското пространство: контраадмирал Кирил Михайлов

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 28

Заради войната в Украйна продължава активното наблюдение на черноморското пространство. „Категорично гарантираме свободата на морското корабоплаване и безопасността на българските териториални води в коридорите за търговски кораби“, каза командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов на церемония по полагане на кила на многофункционален военен кораб, който се строи в корабостроителница „Делфин“ край Варна. Контраадмирал Михайлов посочи, че скоро ще приключат преговорите за придобиване на две употребявани подводници и миночистачи, а системата за брегова охрана ще бъде изцяло обновена.

Междувременно Обединеното кралство ще доставя на Украйна повече оръжия и ще й помогне да изнася милиони тонове зърно, блокирано от войната в Черно море.