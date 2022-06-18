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Прокуратурата поиска постоянен арест за Виктор Спига

18 юни 2022 16:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 34
Виктор Спига

Прокуратурата поиска от Софийския градски съд постоянен арест за Виктор Спига, обвинен за смъртта на Алена Щерк. Това съобщиха от съда.

В този час дежурният съдебен състав и адвокатите на Спига се запознават с материалите по случая, след което предстои и съдебно заседание.

Алена Щерк беше намерена мъртва край Радомир, а по тялото и главата ѝ бяха намерени следи от удари. Щерк е получила и травма, несъвместима с живота, каза часове след откриването на тялото й заместник-градският прокурор Иво Илиев.

Тогава в италианския град Асколи Пичено бе задържан бившият ѝ приятел - Виктор Спига. Преди дни той беше екстрадиран за България.

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