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Прокуратурата поиска постоянен арест за Виктор Спига
Прокуратурата поиска от Софийския градски съд постоянен арест за Виктор Спига, обвинен за смъртта на Алена Щерк. Това съобщиха от съда.
В този час дежурният съдебен състав и адвокатите на Спига се запознават с материалите по случая, след което предстои и съдебно заседание.
Алена Щерк беше намерена мъртва край Радомир, а по тялото и главата ѝ бяха намерени следи от удари. Щерк е получила и травма, несъвместима с живота, каза часове след откриването на тялото й заместник-градският прокурор Иво Илиев.
Тогава в италианския град Асколи Пичено бе задържан бившият ѝ приятел - Виктор Спига. Преди дни той беше екстрадиран за България.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/prokuraturata-poiska-postoianen-arest-za-viktor-spiga-2314595