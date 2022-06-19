Прекъсване водоподаването на кв.''Речица''

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19.06.2022г.(неделя) ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Речица" от 10.30ч. до 15:00ч. При възможност водоподаването ще бъде въстановено по-рано .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.