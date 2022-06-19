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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Валежите спират и ще преобладава предимно слънчево
През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще се задържи почти без валежи. Ще духа слаб, в Югоизточна България до умерен североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25° и 30°, в София около 25°. Това сочи прогнозата на НИМХ.
Над Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури 22-26°. Температурата на морската вода е 21-23°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.
Над планините ще е предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 19°, на 2000 метра - около 12°.
В Сливен ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура ще е около 27°.
Източник: НИМХ и sinoptik.bg
Снимка: Станимир Петков