Валежите спират и ще преобладава предимно слънчево

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 22

През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще се задържи почти без валежи. Ще духа слаб, в Югоизточна България до умерен североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25° и 30°, в София около 25°. Това сочи прогнозата на НИМХ.

Над Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури 22-26°. Температурата на морската вода е 21-23°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Над планините ще е предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 19°, на 2000 метра - около 12°.

В Сливен ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура ще е около 27°.