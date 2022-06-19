Президентът Румен Радев пристигна в Банско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Точно в 9:00 президентът Румен Радев пристигна в Банско. Той бе посрещнат от кмета на общината Иван Кадев и и областния управител Валери Сарандев. В черквата " Св. Троица" президентът присъства на божествената света литургия.

Държавният глава ще отдаде почит пред делото на Св. Паисий Хилендарски, по случай отбелязването на 300 години от неговото рождение и 260 години от написването на „История Славянобългарска“.

Церемонията започна в 11:00 часа на площад „Възраждане“. Радев ще произнесе слово и ще положи венец пред мемориала на Св. Паисий Хилендарски.