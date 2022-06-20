10-месечно бебе и мъж на 42 години са настанени в болницата след катастрофа

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 101 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 101

10-месечно бебе на румънско семейство е пострадало при катастрофа. То е настанено в МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен с фрактура на черепа. При същия пътен инцидент е пострадал 42-годишен български гражданин. Той е настанен в реанимация със съчетана травма. Състоянието му е стабилизирано.

От петък до неделя спешна помощ в болницата са потърсили 112 души. От тях са хоспитализирани 51.