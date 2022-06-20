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Авторска вечер на Валентина Радинска

20 юни 2022 12:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 41
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На 28 юни 2022 г., в зала „Сирак Скитник“ от 18:30 часа ще се състои авторска вечер на Валентина Радинска. Книгите ще бъдат представени от Петя Александрова.

Валентина Радинска: „ПРИЯТЕЛИ ОТ РОДНИЯ МИ СЛИВЕН! Най-после ще се видим! Ще ви чакам в зала "Сирак Скитник" на 28 юни в 18:30 ч. Заповядайте!“

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