Авторска вечер на Валентина Радинска

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 41

На 28 юни 2022 г., в зала „Сирак Скитник“ от 18:30 часа ще се състои авторска вечер на Валентина Радинска. Книгите ще бъдат представени от Петя Александрова.

Валентина Радинска: „ПРИЯТЕЛИ ОТ РОДНИЯ МИ СЛИВЕН! Най-после ще се видим! Ще ви чакам в зала "Сирак Скитник" на 28 юни в 18:30 ч. Заповядайте!“