ПРЕДСТОЯЩО: ВАЛЕНТИНА РАДИНСКА В СЛИВЕН

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 29 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 29

На 28 юни (вторник) от 18:30 часа в зала „Сирак Скитник“ ще се състои авторска вечер на Валентина Радинска. По-рано през деня ученици и учители от Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ ще имаме възможност да се докоснем до личността и творчеството на поетесата при нейното гостуване в училището ни. В продължение на пет години Валентина Радинска водеше курса по творческо писане гимназията и събираше талантливи пишещи деца от Сливен. Прекъсването на присъственото провеждане на курса бе наложено от противоепидемичните мерки за дистанция и ограничаване на контактите. Очакваме новата среща с Валентина Радинска с желанието да подновим вдъхновяващото общуване с поезията ѝ и с живото ѝ обаятелно слово.

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