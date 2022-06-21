Шестият фермерски пазар за местни производители от Сливен и региона ще се проведе на 25 юни

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Шестият фермерски пазар за местни производители от Сливен и региона ще се проведе тази събота, 25 юни. Традиционно, той ще бъде позициониран пред сградата на Община Сливен. Желаещите да го посетят, могат да го направят във времето - от 9:00 до 18:30 ч. Предвиденият максимален брой шатри е 15, като записването е било с приоритет за сливенски производители.