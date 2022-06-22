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Криминална хроника Ямбол - 22.06.2022 г.
Информационен бюлетин 22.06.2022 г.
В РУ-Тунджа е образувано досъдебно производство за незаконно присъединяване към електропреносната мрежа. Вчера, при проверка по сигнал, в частен имот в село Могила е установено неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, като по този начин са създадени условия за неправилно отчитане на ползваната ел.енергия. Работата по случая продължава.
Служители от РУ-Стралджа разследват кражба от частен дом в града. Вчера в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ от дома на местна жителка са били отнети 50 лева, 120 евро и чифт обеци от медицинско злато. Процесуално следствените действия по случая продължават.
Пътнотранспортни произшествия:
На 21 юни,към 12:30 часа, в гр. Ямбол, в района на кръстовището между улиците „Юндола“ и „Ат.Кратунов“ е настъпило пътнотранспортно произшествие, при което е пострадал велосипедист. На място е установено, че лек автомобил „Мазда“, управляван от 31-годишен мъж, при извършване на маневра на дясно е ударил 73-годишен велосипедист. Вследствие на инцидента възрастният мъж е настанен за лечение с фрактура на таза. По случая е образувано досъдебно производство в РУ-Ямбол.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет