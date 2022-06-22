Пресконференция на председателя на ЕП Мецола и хърватския премиер Пленкович

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 33

След дебата „Това е Европа“ с хърватския премиер Пленкович, председателят на ЕП Метсола и премиерът Пленкович ще проведат съвместна пресконференция днес около 17:00 часа.

КОГА: 22 юни сряда, около 17:00 часа

КЪДЕ: зала за пресконференции на Анна Политковская и чрез Interactio: https://broadcaster.interactio.eu/join/66e2-hy1p-1w4u

Днес в 16:00 ч. евродепутатите ще обсъдят Европейския съюз и бъдещите му перспективи с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович, последвано от кръг от интервенции на лидери на политически групи.

Председателят на ЕП Роберта Мецола и премиерът Пленкович ще имат двустранна среща преди пленарното обръщение на последния.

Обръщението на г-н Пленкович идва след подобни разговори с естонския премиер Кая Калас през март, италианския министър-председател Марио Драги през май и ирландския Taoiseach Мичеал Мартин през юни.

Ще има устен превод на английски, френски и хърватски.

Журналисти, които желаят да участват активно и да задават въпроси, моля, свържете се чрез Interactio, като използвате това: https://broadcaster.interactio.eu/join/66e2-hy1p-1w4u

Можете да проследите пресконференцията лично или чрез стрийминг в мултимедийния център на Парламента: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-roberta-metsola-ep-president-and-andrej -plenkovic-premie-minister-of-croatia_20220622-1700-SPECIAL-PRESSER или на EbS: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20220622