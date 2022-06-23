Прекъсване водоподаването на ул''.Булаир''

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 23.06.2022г.(четвъртък) от 09.00ч. до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на ул."Булаир".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.