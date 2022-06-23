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AMD пуска промоцията Raise the Game Full Loaded за асемблирани и OEM системи

23 юни 2022 09:15, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 31 минути, брой четения: 21
AMD logo

22 юни 2022 г. – След старта на промоционния пакет AMD Radeon Raise the Game за графични карти, сега компанията анонсира инициативата Raise the Game Fully Loaded, която представлява допълнителна промоция с няколко игри за геймърите закупили системи с избрани модели AMD Radeon.

 

Новият пакет Raise the Game Fully Loaded е за геймърите закупили определен настолен или мобилен РС, оборудван с Radeon RX 6000, RX 6000M, или RX 6000S GPU от участващи системни интегратори или OEM производители от 21 юни 2022 г. нататък. Геймърите ще имат достъп до три вълнуващи заглавия с такава покупка: Sniper Elite 5, Saints Row, и Evil Genius 2.

 

Списък на участващите игри и продукти и подробните условия на инициативата ще прочетете тук:

https://www.amd.com/en/gaming/rtg-fully-loaded

http://www.amdrewards.com/terms

 

 

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