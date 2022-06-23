Антистрес стая

ПГ по Механотехника преди 37 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 24

В нашата гимназия днес открихме Антистрес стая. Тя е финансирана по Превантивна програма за превенция на противообществените прояви сред подрастващите на МКБППМН Сливен към Община Сливен. Стаята е оборудвана с различни уреди и игри, които да понижат напрежението и стреса от натовареното ежедневие. Достъп ще имат всички в училище, без това да нарушава учебните занятия.

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