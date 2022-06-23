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Антистрес стая

23 юни 2022 09:22, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди 37 минути, брой четения: 24
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В нашата гимназия днес открихме Антистрес стая. Тя е финансирана по Превантивна програма за превенция на противообществените прояви сред подрастващите на МКБППМН Сливен към Община Сливен. Стаята е оборудвана с различни уреди и игри, които да понижат напрежението и стреса от натовареното ежедневие. Достъп ще имат всички в училище, без това да нарушава учебните занятия.

 

https://www.facebook.com/slivenpgm/posts/pfbid0WBwfHWoVkAgBo4yYrwt88VZaGATyurmSfjSVkALVVCWVsJaS3qyzgN5aiknpTnYYl

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