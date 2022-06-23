Прекъсване водоподаване на с.Ковачите

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 23.06.2022г.(четвъртък) ще бъде прекъснато водоподаването на с.Ковачите до 16:00ч. .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.