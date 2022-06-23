Включиха пети блок на АЕЦ „Козлодуй”

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 28

В 21:08 ч. на 22 юни пети блок на АЕЦ „Козлодуй” бе включен в електроенергийната система на България, съобщиха от централата.

В сряда в 06:05 ч. блокът изключи от енергийната система на страната вследствие на неизправност.