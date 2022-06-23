Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Включиха пети блок на АЕЦ „Козлодуй”

23 юни 2022 12:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 28
АЕЦ-Козлодуй

В 21:08 ч. на 22 юни пети блок на АЕЦ „Козлодуй” бе включен в електроенергийната система на България, съобщиха от централата.

В сряда в 06:05 ч. блокът изключи от енергийната система на страната вследствие на неизправност.

Източник: БГНЕС

« предишна


 