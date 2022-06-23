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COVID-19 в България: 336 нови случая вчера

23 юни 2022 16:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 58
Тест за коронавирус

За последното денонощие в България са регистрирани 336 нови случая на коронавирус. 8,7 на сто от направените 3843 теста са положителни, сочат данни на Единния информационен портал.

5 души загинаха, а 188 души бяха излекувани.

284 пациенти с COVID-19 са в болници, от които 29 са в интензивни отделения.

В сряда бяха приложени 360 дози ваксина.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: Станимир Петков

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