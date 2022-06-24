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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на COVID-19

24 юни 2022 10:07, Диана Сивенова (Областна управа Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 21 минути, брой четения: 17
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Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на COVID-19 (към 24.06.2022г. 8.30 ч.)

Брой лица под карантина- общо 72512

Под карантина в момента – 42

 

Общо диагностицирани – 26738

 

Общо диагностицирани на домашно лечение –41

От тях - общ. Сливен – 27, общ. Нова Загора – 8, общ. Твърдица – 0, общ. Котел - 6

 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 9

Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ.Сливен – 7, община Нова Загора – 1, община Котел – 0, общ. Твърдица – 1

 

• Заболели от медицински и помощен персонал – няма

• Заболели от педагогически и помощен персонал - няма

• Заболели учащи – няма

Излекувани – 25413

Продължават епидемиологичните проучвания на положителните лица.

Починали - 1275

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