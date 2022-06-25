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254 са новите случаи на коронавирус в България при направени 2601 теста през последното денонощие

25 юни 2022 08:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 33
Данни за коронавирус

254 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 2601 теста през последното денонощие, показват данните в Единния информационен портал към полунощ. Положителни са малко под 10% от взетите проби.

Починали с COVID-19 са 8 души, а като оздравели са отчетени 332.

В болници се лекуват 309 души, като 26 пациенти са в интензивни отделения.

Поставените ваксини са 447.

Снимка: Станимир Петков

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