Прекъсване водоподаването на част от кв.''Клуцохор'' / блоковите /

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл днес 25.06.2022г.(събота) от 13:30ч. до 17:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - в района на блоковите .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.