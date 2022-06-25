Шофьорка заби колата си в детска площадка в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 80 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 80

Шофьорка се е врязала в детска площадка в Сливен заради грешна маневра, предадоха от „bTV“.

Инцидентът е станал около 09:00 часа днес близо до жилищен блок в кв. „Сини камъни“ в града. В колата са били семейство с две деца. Жената сяда зад волана и дава грешна скорост, при което тръгва в обратна посока. Автомобилът е излязъл от пътното платно и е съборил оградата на близката детска площадка.

За щастие е нямало пострадали, макар че по това време там е имало майки с деца. Съставен е бил акт на водачката.