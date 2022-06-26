Прекъсване водоподаването на с.Блатец и с.Желю войвода

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти днес (неделя) 26.06.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Блатец и с.Желю войвода от 10.00ч. до 17:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.