Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Театрална трупа „Смехоранчета“ от Габрово представи на сливенска сцена „Д-р Охболи"

26 юни 2022 13:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
"Д-р Охболи"

Третият, последен ден на фестивала „Сцена под Сините камъни“ започна с представлението „Д-р Охболи“ на театрална трупа „Смехоранчета“ при НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1928" гр. Габрово.

"Доктор Ох Боли" е от Корней Чуковски. Д-р Охболи бил толкова прочут, че от всички краища на света при него се стичали болни животни. Докторът не само ги лекувал, той делял с тях и своя дом. В спалнята му живеели зайци. В шкафа – катеричка. На канапето се подвизавал таралеж, а под леглото кротко дремел крокодил.

Фестивалът ще завърши днес в 15:00 часа, когато ще бъдат наградени най-добрите театрални трупи.

Очаквайте подробности!

Текст и снимки: Станимир Петков

Снимки

...........................................................................................................................................................................................................................................
« предишнаследваща »


 