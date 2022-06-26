Театрална трупа „Смехоранчета“ от Габрово представи на сливенска сцена „Д-р Охболи"

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Третият, последен ден на фестивала „Сцена под Сините камъни“ започна с представлението „Д-р Охболи“ на театрална трупа „Смехоранчета“ при НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1928" гр. Габрово.

"Доктор Ох Боли" е от Корней Чуковски. Д-р Охболи бил толкова прочут, че от всички краища на света при него се стичали болни животни. Докторът не само ги лекувал, той делял с тях и своя дом. В спалнята му живеели зайци. В шкафа – катеричка. На канапето се подвизавал таралеж, а под леглото кротко дремел крокодил.

Фестивалът ще завърши днес в 15:00 часа, когато ще бъдат наградени най-добрите театрални трупи.

Очаквайте подробности!

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