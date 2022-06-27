Прекъсване водоподаването на кв.''Комлука''

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 27.06.2022г.(понеделник) от 09.30ч. до 15:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Комлука"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.