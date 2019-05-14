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Сливен. Новини от източника. Последни новини

26-годишен мъж е в реанимация след катастрофа

14 май 2019 08:26, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 седмица, брой четения: 155
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В Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-Сливен тази сутрин е приет 26-годишен мъж, който е пострадал при катастрофа. Той е с тежка мозъчна травма, травма на лицето и тежка гръдна травма. Пациентът е с опасност за живота.

При пътния инцидент са пострадали още двама души - мъж на 30 години с луксация на раменна става и 24-годишна жена, която е получила комоцио.

Състоянието на мъжа и жената от Трапоклово, които са настанени в реанимация с прострелни рани, остава тежко.

През последното денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 60 души. Приети са 32 от тях. Извършени са 12 операции и 4 раждания.

 

 

 

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