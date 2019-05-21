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Заповед за определяне на купувач след проведен търг с тайно наддаване

21 май 2019 09:27, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Област Сливен преди 2 часа, брой четения: 58

Файлове

Заповед за определяне на купувач след проведен търг с тайно наддаване [95.8KB]

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