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Днес почитаме Светите равноапостоли Константин и Елена

21 май 2019 09:52, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 2 часа, брой четения: 39
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Православната църква почита Светите равноапостоли Константин и Елена на 21 май.

Името Елена носят общо 1001 дами. От тях 739 са регистрирани в града. Елен се казва една дама и тя е от град Сливен. Мъжете с името Еленко са 2. Името Константин носят 215 мъже от общината, като от тях 196 са с постоянен адрес в град Сливен. 29 са дамите с името Константина. 27 от тях са с постоянен адрес в града. Костадин се казват 167 мъже от общината, а Костадинка - 56 жени.

Честит празник!

21.05.2019 г.

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