Възможно прекъсване водоподаването в кв. Клуцохор, Комлука, Република, Звездите, Ново село, Българка, Сини камъни, част от Вилна зона

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 21. 05. 2018 г. (вторник) до отстраняване на аварията е възпможно прекъснато водоподаването в кв. Клуцохор, Комлука, Република, Звездите, Ново село, Българка, Сини камъни, част от Вилна зона.

След възстановяване на водоснабдяването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.