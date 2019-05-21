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Възможно прекъсване водоподаването в кв. Клуцохор, Комлука, Република, Звездите, Ново село, Българка, Сини камъни, част от Вилна зона

21 май 2019 10:12, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 21. 05. 2018 г. (вторник) до отстраняване на аварията е възпможно прекъснато водоподаването в кв. Клуцохор, Комлука, Република, Звездите, Ново село, Българка, Сини камъни, част от Вилна зона.

След възстановяване на водоснабдяването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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