Спортни постижения

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 56 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 56

В събота ( 12.10.19г. ) в град Сливен се проведе XXII международен турнир по джудо „Димитровден“.

Участие взеха ученици от ОУ „Елисавета Багряна“. Достойно се представиха второкласниците:

Димитър Иванов Джуров от 2“б“ клас – златен медал;

Кристиян Иванов Иванов от 2 „а“ клас – златен медал;

Атанас Росенов Недялков от 2 „г“ клас – сребърен медал;

Андрей Иванов Иванов от 2 „а“ клас – бронзов медал;

Пламен Милков Джуров от 2 „б“ клас – бронзов медал;

Диман Пламенов Петков от 2 „а“ клас – бронзов медал.

Диман Петков има спечелен златен медал и от турнир в Тополовград.

Гордеем се с вас, момчета!

Пожелаваме ви още много спортни успехи!