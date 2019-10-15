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Спортни постижения

15 октомври 2019 21:30, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 56
Спортни постижения

В събота ( 12.10.19г. ) в град Сливен се проведе XXII международен турнир по джудо „Димитровден“.

Участие взеха ученици от ОУ „Елисавета Багряна“. Достойно се представиха второкласниците:

Димитър Иванов Джуров от 2“б“ клас – златен медал;

Кристиян Иванов Иванов от 2 „а“ клас – златен медал;

Атанас Росенов Недялков от 2 „г“ клас – сребърен медал;

Андрей Иванов Иванов от 2 „а“ клас – бронзов медал;

Пламен Милков Джуров от 2 „б“ клас – бронзов медал;

Диман Пламенов Петков от 2 „а“ клас – бронзов медал.

Диман Петков има спечелен златен медал и от турнир в Тополовград.

Гордеем се с вас, момчета!

Пожелаваме ви още много спортни успехи!

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