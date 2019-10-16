Прекъсване водоподаването на част от гр.Твърдица

ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 67 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 67

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 16.10.2019г.(сряда) до 16.30ч. е прекъснато водоподаването в централна и южна част на гр.Твърдица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.