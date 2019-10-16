Временно се преустановява движението по част от ул. „Славянска“ на 18 октомври

Община Сливен преди 21 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 10

На 18 октомври временно ще бъде преустановено движението по улица „Славянска“ в обхвата й до пресичането й с улица „Лъдженска“. Причината е извършване на неотложни ремонтни дейности на обект, намиращ се на булевард „Хаджи Димитър“ 16. Районът ще бъде затворен от 08.00 до 09.00 часа.

16.10.2019 г.

Снимка: Internet