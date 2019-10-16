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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Временно се преустановява движението по част от ул. „Славянска“ на 18 октомври

16 октомври 2019 13:13, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 21 минути, брой четения: 10
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На 18 октомври временно ще бъде преустановено движението по улица „Славянска“ в обхвата й до пресичането й с улица „Лъдженска“. Причината е извършване на неотложни ремонтни дейности на обект, намиращ се на булевард „Хаджи Димитър“ 16. Районът ще бъде затворен от 08.00 до 09.00 часа.

16.10.2019 г.

 

Снимка: Internet

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