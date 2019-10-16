Абонаментни карти за градските линии ще се издават на касата в Автогара Сливен

Община Сливен преди 2 часа, брой четения: 42 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 42

От 21 октомври, понеделник, абонаментни карти за градските линии ще се издават на касата в Автогара Сливен. Причината са ремонтни дейности на спирка „Център“, срещу ДКЦ-2 (бивша Трета поликлиника).

16.10.2019 г.