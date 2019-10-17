В сградата на Първата държавна текстилна фабрика ще бъде открита изложба „Минерали от Сакар“

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 33 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 8

Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен представя изложбата „Минерали от Сакар“.

Откриване: 22.10.2019 г., вторник, от 17.00 ч. в сградата на Първата държавна текстилна фабрика /площад "Стоил Войвода" 3/.