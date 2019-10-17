Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

В сградата на Първата държавна текстилна фабрика ще бъде открита изложба „Минерали от Сакар“

17 октомври 2019 12:00, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 33 минути, брой четения: 8
изложба „Минерали от Сакар“

Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен представя изложбата „Минерали от Сакар“.

Откриване: 22.10.2019 г., вторник, от 17.00 ч. в сградата на Първата държавна текстилна фабрика /площад "Стоил Войвода" 3/.

« предишнаследваща »


 