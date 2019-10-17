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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на ул."Великокняжевска",ул."Капитан Мамарчев" и ул."Верила"

17 октомври 2019 13:53, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 41 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.10.2019./Четвъртък / до 17.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Великокняжевска",ул."Капитан Мамарчев",ул."Верила".

 

При възможност водоснабдяването ще въстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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