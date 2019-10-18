ПРЕДСТОЯЩО В ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ": КУРС ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

На 19 и 20 октомври в Профилираната хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" ще се проведе първият за тази учебна година курс по творческо писане с ръководител Валентина Радинска.

Програмата можете да видите в прикачения файл.

Млади творци на Сливен, очакваме ви!

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