Прекъсване на водоподаването в част от кв. Даме Груев

ВиК-Сливен преди 44 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 27

Днес 18.10 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в южната част на кв. Даме Груев до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.