Календар на състезания 2019-2020 година

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 48 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 30

Уважаеми ученици и родители, предоставяме на Вашето внимание календар на предстоящите през учебната 2019-2020 година състезания по Математика, Информатика, Информационни технологии и математическа лингвистика!

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