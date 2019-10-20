Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Календар на състезания 2019-2020 година

20 октомври 2019 15:10, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 48 минути, брой четения: 30

Уважаеми ученици и родители, предоставяме на Вашето внимание календар на предстоящите през учебната 2019-2020 година състезания по Математика, Информатика, Информационни технологии и математическа лингвистика!

Файлове

Календар 2019-2020 г. [257KB]

Portable Document Format File

« предишнаследваща »


 