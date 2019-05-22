Нарушено водоподаване в района на ул. Елисавета Багряна и ул. Райна Княгиня

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 66 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 66

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 22.05. 2019г. от 09.00ч. до 15.00ч. (сряда) ще бъде нарушено водоподаването в района на ул. Елисавета Багряна и ул. Райна Княгиня.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.