Музеи и галерии в Сливен с вход свободен за 24 май

Община Сливен преди 3 часа, брой четения: 30 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 30

Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, къща-музей „Хаджи Димитър“, обектите на художествената галерия „Димитър Добрович“, както и Антична и средновековна крепост „Туида“ ще работят с вход свободен на 24 май, петък. Поводът е Денят на българската просвета и култура и славянската писменост. Културните институции ще работят с обичайното си работно време.

22.05.2019 г.