Временна организация на движението на жп прелеза при Селиминово

Община Сливен преди 11 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 7

Предстои временно преустановяване на движението на жп прелеза при Селиминово. Причината са планирани ремонти на междугарието Шивачево – Гавраилово. Мярката важи от 08.00 часа на 28 май до 16.00 часа на 29 май 2019 г. Организиран е обходен маршрут.

27.05.2019 г.