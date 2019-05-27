На 4 юни - обществено обсъждане на приходи и разходи на бюджета на Община Сливен за 2018 г.

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 8 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 8

На 04 юни - вторник, от 16.30 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2018 г. Канят се гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници, общинските съветници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и други да вземат участие в публичното обсъждане.

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