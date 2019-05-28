Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в района на ул. Елисавета Багряна и ул. Райна Княгиня

28 май 2019 10:12, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 102

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 28.05. 2019г. от 10.00ч. до 15.00ч. (вторник) ще бъде нарушено водоподаването в района на ул. Елисавета Багряна и ул. Райна Княгиня.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 