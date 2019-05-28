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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв."Кольо Фичето"

28 май 2019 10:35, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 28 минути, брой четения: 68

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 28.05.2019г.(вторник) от 10.30ч. до 14.00ч. е прекъснато водоподаването на кв. Кольо Фичето .

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализац

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