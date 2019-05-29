Възможно нарушаване водоподаването за селата Жълт бряг и Бяла паланка

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 25

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на профилактика на 29. 05. 2019г. (сряда) от 09.00ч. и до 16.00ч.е възможно

нарушаване водоподаването за селата Жълт бряг и Бяла паланка .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.