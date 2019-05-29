ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 21 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 6

На 25.05.2019 г. в гр. Сливен се проведе VI Национален фестивал на руската поезия, песен и танц. Вокална група "Мечта" при СУ "Йордан Йовков" - Сливен с ръководител Ася Илиева се представи отлично и завоюва второ място.

Горди сме от постиженията на нашите талантливи деца и им пожелаваме нови призови места!

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