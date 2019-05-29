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Участие в Националния фестивал на руската поезия, песен и танц
Ученици от ОУ "Елисавета Багряна" направиха забележително участие в областния етап на VI-ия Национален фестивал на руската поезия, песен и танц "Пусть всегда будет солнце".
В категория "Поезия" на първо място беше отличен Стоян Стефанов от 6. "а" клас, а второ място заеха Красена Каменова от 3. "в" клас и Виктор Кръстев от 6. "а" клас. Учениците са с ръководител г-жа Валя Стоянова.
В категория "Танц" на първо място с класираха Рая Данева - Габриела Енчева от 3. "в" клас и Анна Василева от 3. "в" клас - Петя Георгиева от 3. "б" клас, с ръководител г-жа Ивелина Николова. На второ място се класира двойката Елица Николова - Мирослав Стефанов от 2. "г" клас, с ръководител г-н Али Мехмедов. Група "Танцуваме заедно", с ръководител г-жа Жана Ташева, се нареди на трето място.