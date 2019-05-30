Прекъсване на водоподаването на ул.''Клокотница''.

ВиК-Сливен преди 41 минути, брой четения: 94 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 94

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 30. 05. 2019 г. (четвъртък) до 14. 00 ч. е прекъснато водоподаването ул.'' Клокотница.''

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.