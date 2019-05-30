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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаването на ул'' Елисавета Багряна'' и ул.''Райна Княгиня''

30 май 2019 09:48, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 68

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 30.05. 2019г. от 10.00ч. до 15.00ч. (четвъртък) ще бъде нарушено водоподаването в района на ул. Елисавета Багряна и ул. Райна Княгиня.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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