Нарушено водоподаването на ул'' Елисавета Багряна'' и ул.''Райна Княгиня''

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 68 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 68

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 30.05. 2019г. от 10.00ч. до 15.00ч. (четвъртък) ще бъде нарушено водоподаването в района на ул. Елисавета Багряна и ул. Райна Княгиня.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.